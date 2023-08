Samardzic oggi a Milano! Non da escludere subito una cosa ? CdS

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 9 agosto 2023) L’Inter ha chiuso per, chesbarcherà a Milano per poi sottoporsi a visite e firme sul contratto domani. La squadra sta per completarsi IL GIORNO ? Lazarsbarca a Milano per poi fare le visite e firmare con l’Inter. Fatta con l’Udinese: 4 milioni per il prestito oneroso con un obbligo di riscatto fissato a quota 16 milioni. In mezzo anche il cartellino di Giovanni Fabbian, valutato 4 milioni di euro e per il quale l’Inter manterrà un diritto di recompra attorno ai 10 milioni. Il serbo nato a Berlino firmerà un quinquennale e guadagnerà poco meno di due milioni annui. Non dagià un impiego immediato dicontro gli albanesi dell’Egnatia domenica nell’ultima amichevole pre-campionato. Fonte: Corriere dello Sport ? Giorgio ...