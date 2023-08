Samardzic è dell'Inter | visite per Fabbian all'Udinese

Lautaro Martinez non parteciperà alla trasferta in Austria'Inter per l'amichevole con il Salisburgo: cosa sta succedendoBrutta tegola per l'Inter e per ...sarà a Salisburgo invece Lazar, ...Lazarsarà un nuovo giocatore' Inter. È fatta per l'arrivo in nerazzurro del centrocampista serbo classe 2002, che nelle prossime ore è atteso in città per le visite mediche .si ...... sono state programmate le visite mediche per. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la mezzala'Udinese arriverà a Milano ...

Inter, è fatta per Samardzic: atteso in città nelle prossime ore per le visite mediche Sky Sport

Secondo quanto raccolto da Fcinter1908, Giovanni Fabbian è arrivato questa mattina a Roma dove sosterrà le visite mediche per l'Udinese.Il centrocampista è atteso entro stasera a Milano e domani sosterrà le visite mediche. Potrebbe fare il suo esordio domenica ...