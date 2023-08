Salvini | «Giusto distribuire parte degli utili che le banche fanno senza muovere un dito»

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Una tassa sugli extraprofitti delleper aiutare i cittadini in difficoltà con il mutuo e diminuire la pressione fiscale. L'annuncio, a sorpresa, è arrivato nell'ultimo Consiglio dei ministri prima della pausa estiva per mano di Matteo: «Reuna piccoladei miliardi di utile che lestanno facendounper effetto delle decisioni della Bce credo sia un'opera economicamente e socialmente doverosa». Avanti perchè così «arriveranno benefici ai cittadini».inoltre sottolinea: «Solo le prime 5italiane nei primi mesi del 2023 hanno fatto più di 10 miliardi diperchè hanno aumentato i costi a chi ha un prestito, un fido o un mutuo, ma ...

... la senatrice Fregolent ha detto che è la "solita estate che fa male a" perché non si rende ...mattina ha convocato una riunione di parlamentari proprio sul tema economia dove si è detto "...... che se èattendersi che l'impiego renda, è altrettantoche il servizio vada ... Con buona pace dell' "equità sociale" sbandierata dal ministro! Il governatore della Banca d'Italia ...L'inaspettata decisione di Giorgia Meloni e Matteodi tassare gli extraprofitti delle banche ha provocato una marea di reazioni contrastanti, sia dal lato politico che economico. Sia le forze di maggioranza che d'opposizione si sono divise, in ...

Stop Reddito di cittadinanza, Salvini: E' giusto che chi può lavorare ... Il Sole 24 ORE

Il vicepremier spiega come verranno impiegati gli introiti del prelievo straordinario: «Redistribuiamo i miliardi di utili che le banche fanno senza muovere un dito» ...Roma, 9 ago. (Adnkronos) – “Lavoro e lavorerò per un centrodestra unito anche in Europa, senza escludere nessuno. Nessuno può dire non mi piace la Le Pen, non mi stanno simpatici gli austriaci, non gr ...