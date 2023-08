Salisburgo-Inter | Sommer si presenta con una papera | VIDEO

(Di mercoledì 9 agosto 2023) L’è una delle candidate alla vittoria dello scudetto e la dirigenza è concentrata sul calciomercato con l’obiettivo di completare la squadra soprattutto in attacco. La squadra di Inzaghi continua la preparazione e la sfida contro ilsi è conclusa sul 3-4.subito in svantaggio per una rete di Konate, i nerazzurri sono riusciti a ribaltare inizialmente il risultato con l’autorete di Pavlovic e il gol di De Vrij, prima del nuovo pareggio siglato ancora da Konate. Correa nel finale di primo tempo sigla il nuovo vantaggio, ma ila inizio ripresa ha trovato il 3-3 grazie a Baidoo, mentre Simic ha sbagliato il secondo rigore per gli austriaci prima del gol del decisivo 4-3 firmato nel finale da Sensi. L’avvio di esperienza in nerazzurro non è stata entusismante per il portiere ...

MILANO - Mentre l'sta giocando contro il, Lazar Samardzic è arrivato a Milano. L'ormai ex Udinese è pronto ad unirsi ai nerazzurri di Inzaghi , che avrà un'altra opzione per il suo centrocampo. Il ...... Hakan Calhanoglu , al termine dell'amichevole della Red Bull Arena vinta 4 - 3 contro il. 'Ora ci sono ancora 10 giorni per lavorare e per migliorare ancora - spiega adTV - , ...Gli highlights e i gol di3 - 4. Finisce 4 - 3 un test sotto la pioggia, senza Lautaro Martinez rimasto a casa. In gol De Vrij, Correa e Stefano Sensi (la prima rete è stata causata da un'autorete di ...

FINALE Salisburgo-Inter 3-4: al 90' spunta Sensi per il gol vittoria La Gazzetta dello Sport

Inter di Mercoledì 9 agosto 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido come Amichevoli per Club SALISBURGO - Mercoledì 9… Leggi ...Prima in maglia nerazzurra per Yann Sommer, col portiere svizzero che ha fatto il suo debutto nel successo per 4-3 dell'Inter in casa del Salisburgo. Una.