Salisburgo-Inter | Sommer dal 1?! Ballottaggio a centrocampo ? CdS

(Di mercoledì 9 agosto 2023) L’oggi sfida ilnella penultima amichevole della sua pre-season.subito titolare, mentre avivo unPENULTIMA USCITA ? Oggi alle 19in campo contro ilin Austria. Penultima amichevole precampionato. Domenica ci sarà poi la sfida contro gli albanesi dell’Egnatia. Yann, che si è allenato per la prima volta ieri ad Appiano Gentile con il gruppo, giocherà subito titolare. Inzaghi non vuole perdere tempo, ha bisogno di testare il suo numero uno. Il veroè atra Frattesi e Mkhitaryan. In avanti, si va verso la coppia Lautaro Martinez-Thuram. Inzaghi cerca indicazioni preziose soprattutto dal francese. La probabile formazione ...

Gol in arrivo anche nell'amichevole tra gli austriaci del, che hanno già iniziato il loro campionato, e l'di Simone Inzaghi. Anche l'giocherà mercoledì 9 agosto ; dopo la tournée in Giappone, i nerazzurri tornano in Europa, dove affronteranno inalle 19 . L'amichevole sarà visibile ...

