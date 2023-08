Salisburgo-Inter | problemi dall’Austria sul feed della diretta TV

(Di mercoledì 9 agosto 2023) In corso, partita amichevole cominciata alle 19. Durante il match riscontratisullaTV, ma non sono dovuti ai broadcaster italiani. IL PROBLEMA – Più volte, da circa il 20’ di, è saltato il segnale. Questo sia su DAZN sia su Sky Sport, i due broadcaster italiani. Il problema non è loro: è in corso un diluvio su, che sta creandoanche al segnale proveniente. La pioggia è incessante da stamattina e più volte, già dal riscaldamento, è aumentata di intensità. Per non perdere neanche un’occasione segui gli aggiornamenti sul nostro LIVE testuale, poi nel post partita leviste con l’inviato ...

(AUSTRIA) - Dopo la tournée in Giappone, l'di Simone Inzaghi è pronta a scendere in campo per un altro test importante contro i campioni d'Austria del. Penutlimo ...Amichevole inizio ore 19:002 2 Marcatori: 5' e 35' pt Konaté, 8' pt aut. Pavlovic, 24' pt De Vrij Arbitro: Srdjan Jovanovic (Serbia) Amichevole, stadio Red Bull Arena di, fischio ...Un inizio difficile per Yann Sommer nell'amichevole dell'contro il, ma di certo i suoi nuovi compagni di squadra non lo hanno aiutato. Nei primi sei minuti infatti l'ha approcciato malissimo alla gara contro Solet e compagni. Di fatto ...

47' - Duplice fischio dell'arbitro, finisce qui il primo tempo di Salisburgo-Inter! Dopo quarantasette minuti pieni di orrori difensivi, il parziale recita 3-2 per i nerazzurri, in gol con ...35' - PAREGGIA IL SALISBURGO, DOPPIETTA DI KONATE! Dormita di Dumfries sulla battuta del calcio angolo: l'olandese si perde Solet, che fa la sponda aerea per Konate, rapace a mettere dentro ...