Salisburgo-Inter | probabili formazioni e dove vederla in tv

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Squadre in campo alle 19 per un test amichevole pre stagionale. Sfidaessante tra

Gol in arrivo anche nell'amichevole tra gli austriaci del, che hanno già iniziato il loro campionato, e l'di Simone Inzaghi. Pronostici: la scelta del VeggenteGiornata di riposo per i Mondiali femminili, ma il calcio sarà comunque presente con le amichevoli di, Milan ed Atalanta, che affronteranno rispettivamente, Trento e Pergolettese. A ...Anche l'giocherà mercoledì 9 agosto ; dopo la tournée in Giappone, i nerazzurri tornano in Europa, dove affronteranno inalle 19 . L'amichevole sarà visibile ...

Salisburgo-Inter: Dazn o Sky Sport Dove vederla in tv e in streaming La Gazzetta dello Sport

Oggi mercoledì 9 agosto ci aspetta una giornata ricca di sport. Grande attesa per la super sfida tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini: finalmente il derby si materializza al secondo turno del Masters ...I nerazzurri di Simone Inzaghi sfidano i campioni d'Austria nella penultima amichevole prima dell'inizio del campionato ...