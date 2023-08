Salisburgo-Inter LIVE oggi | in diretta tutti gli aggiornamenti in vista dell’amichevole

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Red Bullsi gioca come quinta amichevole precampionato 2023-2024: seguisu-News.it tutte le principali notizie indella partita. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 19 alla Red Bull Arena di(Austria). Di seguito ingliprepartita.tutte le notizie del prepartita di Red Bull(ore 19): probabili formazioni,TV e molto altro., penultima amichevole con test veritiero e debutto Monza-Milan, fuori exper infortunio a -11 dalla partita Monza-Milan trofeo Berlusconi, tanti ex ...

Anche l'giocherà mercoledì 9 agosto ; dopo la tournée in Giappone, i nerazzurri tornano in Europa, dove affronteranno inalle 19 . L'amichevole sarà visibile ...Elenco delle partite previste per oggi, mercoledì 9 agosto 2023: tra le amichevoli c'è, Supercoppa di Portogallo Prosegue il tabellone relativo alle qualificazioni alla prossima Champions League 2023/2024 . Ci troviamo alle gare d'andata delle semifinali e mercoledì 9 ......- Emelec (Copa Sudamericana) - MOLA 02.30 Newell's Old Boys - Corinthians (Copa Sudamericana) - MOLA 18.30 Juventus A - Juventus B (Amichevole) - DAZN e SKY SPORT SUMMER 19.00(...

Salisburgo-Inter dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita amichevole Fanpage.it

Salisburgo-Inter vedrà oggi alle 19 la penultima amichevole precampionato, a dieci giorni dall’esordio ufficiale col Monza. Contro un avversario di rilievo, e nel suo stadio, si cercano automatismi in ...L’attesa è finalmente giunta al termine. E quest’oggi Yann Sommer difenderà per la prima volta i pali dell’ Inter nell’amichevole contro i campioni d’Austria del Salisburgo (calcio d’inizio previsto a ...