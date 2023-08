Salisburgo-Inter | Lautaro Martinez out per affaticamento | formazioni | orario come vederla in tv

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Nerazzurri in campo in Austria L’scende in campo a, contro il Red Bull, per la penultima delle amichevoli estive prima dell’inizio del campionato di Serie A 2023-2024. Calcio d’inizio alle 19. La formazione allenata da Inzaghi fa visita ad una squadra che,i nerazzurri, disputerà la prossima Champions League. Il match offrirà a Inzaghi l’opportunità di testare una serie di nuovi acquisti: riflettori puntati in particolare su Bisseck, Cuadrado, Frattesi e Thuram, tutti candidati a giocare titolari. Non ci sarà. Il 26enne argentino ha accusato un leggero sovraccarico e rimarrà a lavorare alla Pinetina. Non è comunque in dubbio la sua presenza per il match contro il Monza, esordio in campionato dei nerazzurri, previsto il prossimo 19 agosto. Dopo le sfide contro ...

Non ci sarà capitano Lautaro Martinez nel match odierno dell'contro il. L'attaccante non è partito per la gara odierna amichevole in programma alle 19 alla Red Bull Arena. Per il Toro piccolo problema fisico che ha portato mister Inzaghi a ...Lautaro Martinez non parte perdove l'affronterà la squadra austriaca per un'amichevole in programma oggi, 9 agosto, alle 19 e in diretta su Sky Sport Calcio. L'argentino ha accusato un leggero sovraccarico e ...Questo pomeriggio alle 19 l'sfida ilin amichevole alla Red Bull Arena. Ecco la probabile formazione di ...

Inter, si ferma Lautaro Martinez: out per l'amichevole con il Salisburgo Fantacalcio ®

L'Inter di Simone Inzaghi torna in campo oggi, mercoledì 9 agosto, per un altro incrocio internazionale. L'amichevole odierna, che sarà trasmessa sia da DAZN che da Sky, vedrà i nerazzurri affrontare ...Subito Yann Sommer tra i pali dell’Inter per l’amichevole contro il Salisburgo di oggi: ecco la probabile formazione ...