Salisburgo-Inter | il dato sugli spettatori presenti alla Red Bull Arena

È in corso, penultimo match amichevole del precampionato nerazzurro. Importante cornice di pubblico: Sono 22.971 gli spettatori per il match, penultimo match amichevole del precampionato nerazzurro.

Amichevole inizio ore 19:00
Salisburgo 3 - Inter 3
Marcatori: 5' e 35' pt Konaté, 8' pt aut. Pavlovic, 24' pt De Vrij, 43' pt Correa; 2' st Baidoo
Arbitro: Srdjan Jovanovic (Serbia)

Dopo la tournée in Giappone, l'Inter di Simone Inzaghi è pronta a scendere in campo per un altro test importante contro i campioni d'Austria del Salisburgo. Penultimo test amichevole del precampionato nerazzurro.

Yann Sommer sognava sicuramente un debutto più tranquillo con l'Inter: dopo pochi minuti dell'amichevole in casa del Salisburgo, il portiere svizzero ha concesso un calcio di rigore con un'uscita disperata (sbagliato da Konaté), quindi, nel tentativo di...

In porta c'è Sommer, all'esordio in nerazzurro. La linea di difesa è priva di Acerbi infortunato, e allora ecco de Vrij al centro, con Darmian e Bastoni. Sulla destra, Dumfries preferito ancora a… Leg ...71' - Mantl col riflesso su Frattesi! Grande inserimento dell'ex Sassuolo, che in acrobazia, con la suola, stava per convertire il bel cross di Gosens in gol. 70' - ...