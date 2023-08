Salisburgo-Inter | cambia il capitano senza Lautaro Martinez

Amichevole inizio ore 19:00Marcatori: Arbitro: Srdjan Jovanovic (Serbia) Amichevole, stadio Red Bull Arena di, fischio di inizio ore 19. Diretta live a partire dalle 18.30. ...(AUSTRIA) - Dopo la tournée in Giappone, l'di Simone Inzaghi è pronta a scendere in campo per un altro test importante contro i campioni d'Austria del. Penutlimo ...1 Red Bull Arena di, prove generali per l'di Simone Inzaghi in vista dell'esordio in campionato in programma tra 10 giorni contro il Monza. Privi del capitano Lautaro Martinez e di Francesco Acerbi , i ...

LIVE Alle 19 Salisburgo-Inter, le ufficiali: Sommer debutta, Inzaghi con Correa-Thuram La Gazzetta dello Sport

L’Inter alle 19 affronterà il Salisburgo nel suo stadio; ad Inzaghi mancano gli infortunati Acerbi e Lautaro Martinez, ecco le formazioni ufficiali. SALISBURGO (4-3-1-2): 1 Mantl; 70 Dedic, 22 Solet, ...Le formazioni ufficiali di Salisburgo-Inter, penultima amichevole dei nerazzurri prima del campionato: Sommer titolare, Correa e Thuram in attacco ...