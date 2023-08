Salisburgo-Inter 3-4 | pagelle | disastro Sommer 5 | Sensi la fantasia 7

(Di mercoledì 9 agosto 2023) L’vince la sua penultima amichevole in Austria contro ilin un roboante 4-3 (vedi report). Stefanola decide con una perla 7, Yannè un5. YANN5 – Esce in ritardo sul rigore sbagliato poi dall’attaccante avversario, cade con la palla al piede e lascia la porta sguarnita. Dieci minuti horror, poi la presa non eccellente, l’angolo e il gol del pari momentaneo del– DIFESA MATTEO DARMIAN 5.5 – In impostazione c’è più di qualche difficoltà, la pioggia non aiuta. Manca comunicazione, mancano ancora i rodaggi dello scorso anno. Perde troppi palloni e mette in difficoltà i compagni. – dal 62? YANN BISSECK 5.5 – Prestazione macchiata dal ...

5 Ancora in attesa della punta che sostituirà Lukaku, l'di Simone Inzaghi affronta in trasferta il. Nerazzurri privi anche di Lautaro Martinez , precauzionalmente a riposo per un sovraccarico muscolare. Titolare, invece, il nuovo portiere,...(AUSTRIA) - Dopo la tournée in Giappone, l'di Simone Inzaghi scende in campo per un altro test importante contro i campioni d'Austria del. I nerazzurri si sono imposti ...L'pareggia per 3 - 3 contro ilin una pirotecnica amichevole giocata in casa degli austriaci sotto una pioggia a tratti torrenziale. In svantaggio subito per una rete di Konate (che ...

LIVE Salisburgo-Inter 3-3: pareggiano subito gli austriaci, Baidoo segna di testa tutto solo! La Gazzetta dello Sport

Sotto una pioggia sferzante i nerazzurri giocano una gara difficile da interpretare: bene in attacco, male in difesa e soprattutto in porta.Il match tra Salisburgo e Inter termina 3-4 con gli uomini di Inzaghi che festeggiano grazie alla reti decisive di Correa e Sensi ...