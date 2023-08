Salisburgo-Inter 3-4 | il tabellino della quinta partita amichevole

(Di mercoledì 9 agosto 2023)è terminata da pochi minuti con il punteggio di 3-4: questo il(allenamenti congiunti inclusi) giocata nel precampionatostagione 2023-2024. ROCAMBOLESCA – Folle vittoria inper l’! Colsubito rigore sbagliato da Karim Konaté, che però fa gol un minuto dopo su nuova incertezza difensiva. Pareggio immediato, su autorete di Strahinja Pavlovic, che a metà primo tempo sbaglia anche in occasione dell’1-2 di Stefan de Vrij. Ancora Konaté su palla sporca realizza il pareggio, ma è di Joaquin Correa l’ultimo acuto del primo tempo di testa su cross di Denzel Dumfries. Cinquantacinque secondi dopo l’inizio ...

(AUSTRIA) - Non è inziata nel migliore dei modi l'avventura di Yann Sommer con l'. Nella sua gara d'esordio, nell'amichevole contro il, si è subito reso protagonista di una papera che ha regalato il vantaggio agli ...MILANO - Mentre l'sta giocando contro il, Lazar Samardzic è arrivato a Milano. L'ormai ex Udinese è pronto ad unirsi ai nerazzurri di Inzaghi , che avrà un'altra opzione per il suo centrocampo. Il ...Nerazzurri a segno con l'autorete di Pavlovic e con i gol di De Vrij, Correa e Sensi L'vince 4 - 3 sul campo delin una delle ultime amichevoli estive prima dell'inizio del campionato di Serie A 2023 - 2024. Nerazzurri a segno con l'autorete di Pavlovic (9') e con i gol ...

L'Inter vince 4-3 a Salisburgo: decide Sensi al 90'. Sommer, un esordio così così La Gazzetta dello Sport

(Adnkronos) – L’Inter vince 4-3 sul campo del Salisburgo in una delle ultime amichevoli estive prima dell’inizio del campionato di Serie A 2023-2024. Nerazzurri a segno con l’autorete di Pavlovic (9’) ...In porta c'è Sommer, all'esordio in nerazzurro. La linea di difesa è priva di Acerbi infortunato, e allora ecco de Vrij al centro, con Darmian e Bastoni. Sulla destra, Dumfries preferito ancora a… Leg ...