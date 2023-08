Salisburgo-Inter 3-4 | altalena di emozioni | la decide Sensi!

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Termina sul punteggio di 3-4, penultimo test amichevole di questo precampionato. Ecco quanto successo alla Red Bull Arena in questi secondi 45 minuti di gioco, dopo la prima frazione terminata 2-3. SECONDO TEMPO – Tanti cambi – come preventivabile – all’inizio di questa ripresa. E proprio da un neo-entrato arriva il gol del 3-3: punizione morbida dal limite, ferma la difesa dell’con Baidoo che sbuca e di testa mette in rete il pareggio. Altra occasione gigantesca per ilal minuto 68, quando Simic scappa nel corridoio lasciato da Bisseck e de Vrij, il tedesco lo tocca leggermente e l’arbitro concede un rigore molto generoso. Rigore che lo stesso Simic batte, ma che manda a lato. L’si sveglia al 72?, quando il neo-entrato Frattesi sfrutta un cross dalla sinistra ...

La partitadi Mercoledì 9 agosto 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido come Amichevoli per Club- Mercoledì 9 agosto,...Amichevole inizio ore 19:003 3 Marcatori: 5' e 35' pt Konaté, 8' pt aut. Pavlovic, 24' pt De Vrij, 43' pt Correa; 2' st Baidoo Arbitro: Srdjan Jovanovic (Serbia) Amichevole, stadio Red Bull ...(AUSTRIA) - Dopo la tournée in Giappone, l'di Simone Inzaghi è pronta a scendere in campo per un altro test importante contro i campioni d'Austria del. Penutlimo ...

LIVE Salisburgo-Inter 3-3: pareggiano subito gli austriaci, Baidoo segna di testa tutto solo! La Gazzetta dello Sport

Se sei un interista vero, allora non puoi fare a meno di entrare nella famiglia Inter-News.it diventando a tutti gli effetti un membro attivo del nostro progetto… Leggi ...L’Inter vince una pirotecnica amichevole per 4-3 contro il Salisburgo, uomo del match Sensi, a segno al 90'. Esordio per Sommer, che ha dovuto fronteggiare due calci di rigori. Menomale che era solo ...