Salisburgo-Inter 2-3 | fiera del gol! Spazio anche per Correa

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Termina sul punteggio di 2-3 il primo tempo di, penultimo test amichevole di questo precampionato (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo alla Red Bull Arena in questi primi 45 minuti di gioco. PRIMO TEMPO – Non parte nel migliore dei modi, con un errore difensivo che porta Yann Sommer ad abbattere in uscita Konate: sul dischetto del rigore, al 4?, il 19 dei padroni di casa spedisce alto sopra la traversa. Ha modo di rifarsi poco dopo: altra uscita sbagliata di Sommer e lo stesso Konate al 5? segna a porta vuota il gol del vantaggio. Vantaggio rimontato poco dopo: discesa di Dimarco al 9? sulla sinistra, palla in mezzo e Bidstrupviene male in scivolata mandando l’1-1 nella propria porta. Occasione enorme per Barella al 17?: fuga sul filo del ...

(AUSTRIA) - Dopo la tournée in Giappone, l'di Simone Inzaghi è pronta a scendere in campo per un altro test importante contro i campioni d'Austria del. Penutlimo ...Amichevole inizio ore 19:002 2 Marcatori: 5' e 35' pt Konaté, 8' pt aut. Pavlovic, 24' pt De Vrij Arbitro: Srdjan Jovanovic (Serbia) Amichevole, stadio Red Bull Arena di, fischio ...Un inizio difficile per Yann Sommer nell'amichevole dell'contro il, ma di certo i suoi nuovi compagni di squadra non lo hanno aiutato. Nei primi sei minuti infatti l'ha approcciato malissimo alla gara contro Solet e compagni. Di fatto ...

Salisburgo-Inter LIVE 2-2: Konate pareggia in tuffo di testa - Sportmediaset Sport Mediaset

47' - Duplice fischio dell'arbitro, finisce qui il primo tempo di Salisburgo-Inter! Dopo quarantasette minuti pieni di orrori difensivi, il parziale recita 3-2 per i nerazzurri, in gol con ...35' - PAREGGIA IL SALISBURGO, DOPPIETTA DI KONATE! Dormita di Dumfries sulla battuta del calcio angolo: l'olandese si perde Solet, che fa la sponda aerea per Konate, rapace a mettere dentro ...