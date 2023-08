Salerno | svolta “green” | al via l’installazione di 20 colonnine di ricarica per auto elettriche

Leggi su zon

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Rinnovato dall’amministrazione comunale dil’impegno – come riportanotizie – alla mobilità sostenibile incentivando la diffusione delle infrastrutture per ladei veicoli elettrici sul territorio cittadino, tale da favorire la transizione verso sistemi di trasporto a zero emissioni. Il Comune diha dispostodi ventidiper i veicoli elettrici sul territorio comunale, da posizionare nelle aree di parcheggio, previa verifiche di fattibilità. “L’attuale offerta dielettrica della città dinon risulta essere omogenea, in quanto la maggior parte dei punti di, presenti sul territorio, non è ad accesso pubblico ed è, inoltre, ...