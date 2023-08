Salerno | abolizione dell’obbligo del tampone per l’accesso in Pronto Soccorso

...Cairoli Marevivo Comitato Abitanti Villaggio Olimpico Il mio amico albero Parco Francesco... che operino in collaborazione con agronomi esterni non interni alle stesse ditte e...... ad esempio, c'è una manifestazione per protestare contro l'del sussidio. A verificare ... 21.507; Roma : 12.225; Palermo : 11.573; Catania : 8.974; Caserta : 7.635; Cosenza : 5.234;:...Sono 10 punti:del tetto di spesa per l'assunzione di personale; Riforma del DM 70; ... con rispettivamente 979 e 7 visite cardiologiche; il San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona di, ...

Salerno, abolizione dell'obbligo del tampone per l'accesso in Pronto ... anteprima24.it

A Napoli tanta gente in piazza per la protesta nata spontaneamente dopo l'abolizione del reddito di cittadinanza: "Lavoro o non lavoro vogliamo campare" ...