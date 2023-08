Salario minimo | verso l’incontro | le proposte dell’opposizione e le scelte del Governo

(Di mercoledì 9 agosto 2023), si va: leda partee le scelte pronte ad essere attuate dal governo. Gli ultimi aggiornamenti a riguardo In questo ultimo periodo, in tema politica, uno degli argomenti che sta facendo decisamente discutere non può che essere quello relativo al. Così come non è affatto un mistero che sia diventato oggetto, di diversedi legge, che sono state presentate in Parlamento. In merito a ciò le forze di opposizione (tranne Italia Viva di Matteo Renzi) hanno presentato alla Camera un testo unitario. Anche se, allo stesso tempo, la maggioranza di centrodestra ha fatto sentire le proprie ragioni non condividendo affatto le loro idee. Tanto da presentare un ...

Ilè oggetto di diverse proposte di legge presentate in Parlamento. Dopo una lunga discussione, caratterizzata da stop and go, le forze di opposizione, a eccezione della sola Italia ...Alla fine Giorgia Meloni ha deciso: l'incontro con le opposizioni per confrontarsi sul tema delprima della pausa estiva ci sara'. Il governo ha convocato per venerdi' 11 agosto a Palazzo Chigi i leader dei partiti di minoranza per "ascoltare le proposte da loro articolate sul ...COSA FARA' CALENDA DOPO LA FINE DEL TERZO POLO Calenda, schierato ormai con la Schlein e con Conte per il, ha qualcosa da ridire sulla partecipazione di alcuni esponenti ...

Salario minimo, Meloni apre, Schlein 'risposte' Agenzia ANSA

Il ministro del Lavoro: l'importante non è fissare un numero ma fare in modo che oggi i salari in Italia siano adeguati e tengano conto di altri ...Alle 17 di venerdì pomeriggio varcheranno le porte di Palazzo Chigi per incontrare Giorgia Meloni tutti i leader dell’opposizione, ad eccetto di Matteo Renzi (che in effetti tanto opposizione non è).