Salario minimo | Meloni apre | Schlein incalza | “Vogliamo risposte”

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Prove di dialogo tra Governo e opposizioni sul: l‘incontro è in programma per venerdì pomeriggio secondo quanto riferiscono fonti parlamentari con i rappresentanti di PD , Movimento 5 stelle, Alleanza Verdi e sinistra e Più Europa. Si è sfilata invece Azione-Italia viva., prove di dialogo “Mi aspetto esattamente quello che si aspetta la presidenteche ha aperto al confronto con le opposizioni”, dice intanto la ministra del lavoro Marina Calderone intervista da TgCom, sottolineando che “questi temi, quello della contrattazione, del livello salariale delle persone ma anche dello stato di salute del mondo del lavoro è un tema su cui è importante avere un confronto aperto e costruttivo”. “Poi certamente ci sono delle responsabilità di governo che portano a dire che il ...

Dicevo all'inizio che si tratta di una vera boccata d'ossigeno, anche e soprattutto perché cerca di andare oltre lo stantio dibattito tra i "buoni", quelli delsenza ne capo ne coda, e ...... chiude a qualsiasi intervento per ripristinare il reddito di cittadinanza e parla di come intende affrontare la questionecon le opposizioni. La presidente del Consiglio, che di nuovo ...Prove di dialogo tra Governo e opposizioni sul: l 'incontro è in programma per venerdì pomeriggio secondo quanto riferiscono fonti parlamentari con i rappresentanti di PD , Movimento 5 stelle, Alleanza Verdi e sinistra e Più Europa.

Bisogna far tornare i conti. E i numeri, freddi, dicono altro. Come sostiene Marina Elvira Calderone, ministro ...Giorgia Meloni nel suo appuntamento social "Gli appunti di Giorgia" spiega le ultime decisioni del governo, a partire dalle banche: ...