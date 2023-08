Salario minimo | le proposte dell' opposizione e l' apertura di Meloni

Leggi su agi

(Di mercoledì 9 agosto 2023) AGI - Ilè oggetto di diversedi legge presentate in Parlamento. Dopo una lunga discussione, caratterizzata da stop and go, le forze di, a eccezionea sola Italia viva, hanno presentato alla Camera un testo unitario, sul quale però la maggioranza di centrodestra ha dato sin da subito battaglia, presentando un emendamento soppressivo'intera proposta di legge. Poi, a ridosso'avvioe votazioni in commissione, è arrivata l'da partea premier Giorgiae così la maggioranza ha proposto una sorta di mediazione: andare in Aula e approvare una questione sospensiva di due mesi, per rinviare l'esame a dopo l'estate. E così è stato, di fronte ...