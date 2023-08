Salario minimo | Conte | Da Meloni fake news | venerdì incontro in salita - Pd | Meloni ci convoca e poi cerca incidente

Roma, 09 agosto 2023 "Il rischio" che ilpossa diventare controproducente "non viene preso in considerazione" dai sostenitori delma "secondo me va fatto, perchè rischiamo di ritrovarci con una norma che, per ...'Le risorse andranno a finanziare le misure a sostegno di famiglie e imprese'. Sulafferma: 'Rischia di peggiorare le retribuzioni, spero in una proposta seria e condivisa contro i salari bassi'. Nessun passo indietro sul RedditoLeggi Anche, Mantovano: l'11 agosto incontro con le opposizioni - Schlein: 'No a sceneggiate, vogliamo risposte' Ascolto sì, ma sulla proposta di legge dell'opposizione sulnessun ...

Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "Le opposizioni non hanno deciso il salario minimo per legge perché non era loro intenzione non farlo. Basta andare sui social e si trovano le interviste, ad esempio, dell’e ...Per la premier non c'è possibilità di ragionare su una paga minima per legge, bisogna percorrere altre strade. Pd e sinistra non la prendono ...