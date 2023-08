Salario minimo | Calenda | ' costruire ponte tra politica e realtà'

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "Venerdì come Azione ci presenteremo all'incontro sulcon Giorgia Meloni con un obiettivo chiaro: quello diun, non tra maggioranza e opposizione, ma tra. Perché se lanon si misura con la, con i problemi di milioni di italiani, allora non serve a nulla. Invitiamo le altre opposizioni a fare lo stesso: dimostriamo che lanon è rumore". Lo afferma su Twitter il leader del partito Carlo

Alla vigilia del compleanno di Conte, Giorgia ha deciso di fare tre regali a `Giuseppi´: su, tasse alla banche e intercettazioni". "Alla vigilia di un autunno turbolento, con la norma ...Quanto al, secondo Calderone 'è un tema che deve essere affrontato aprendo a un confronto e a un ragionamento complessivo L'importante non è fissare un numero, ma fare in modo che oggi ...Ilè la questione più calda della politica italiana dell'estate 2023. L'argomento è quello della paga minima che un lavoratore dovrebbe ricevere per legge, indipendentemente dal tipo di ...

Salario minimo, Meloni apre, Schlein 'risposte' Agenzia ANSA

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – “Venerdì come Azione ci presenteremo all’incontro sul salario minimo con Giorgia Meloni con un obiettivo chiaro: quello di costruire un ponte, non tra maggioranza e opposizi ...ROMA (ITALPRESS) - In vista dell'incontro con il governo sul salario minimo, il leader di Azione, Carlo Calenda, sottolinea come "se la politica ...