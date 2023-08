Salario minimo | Calenda “Cercare un accordo è un atto di responsabilità”

(Di mercoledì 9 agosto 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Sarebbe utile tenere i toni bassi prima dell’incontro su #. Capisco che sedersi intorno ad un tavolo insieme, senza pregiudizi e preconcetti, è per tutti difficile. Capisco che la tentazione di restare chiusi nelle rispettive trincee è rassicurante. Comprendo che ‘l’area di confortò della politica è lo scontro e non l’incontro. Maunè undinei confronti del paese e di 3,5 milioni di lavoratori poveri. Proviamoci con buona volontà.’ Lo scrive su Twitter il leader di Azione Carlo. – Foto: Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

" "Perché non ho accolto la proposta sulcosì come viene presentata Perché se io stabilissi per legge una cifra minima oraria di retribuzione per tutti, che ..." "Perché non ho accolto la proposta sulcosì come viene presentata Perché se io stabilissi per legge una cifra minima oraria di retribuzione per tutti, che ...Roma, 9 ago. " "L'aumento dei salari bassi è un obiettivo del centrodestra. Giorgia Meloni incontrerà le opposizioni per verificare se sia possibile arrivare a una proposta comune senza lasciare ...

Salario minimo, Meloni: "Può peggiorare le paghe, ma spero in proposta condivisa". E rivendica la tassa su extraprofitti ... Il Fatto Quotidiano

Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "L'aumento dei salari bassi è un obiettivo del centrodestra. Giorgia Meloni incontrerà le opposizioni per verificare se sia possibile arrivare a una proposta comune senza ...Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "Noi siamo gli ultimi romantici che pensano ancora che le leggi si facciano in Parlamento. Quando arriveranno in aula con il disegno di legge Conte ci misureremo con i nostr ...