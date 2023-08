Salario minimo | Barelli | ' più contrattazione e rendere strutturale taglio cuneo'

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "Le opposizioni non hanno deciso ilper legge perché non era loro intenzione non farlo. Basta andare sui social e si trovano le interviste, ad esempio, dell'ex ministro Orlando, risalenti al 2021, in cui diceva 'mai ilprevisto per legge' e auspicava l'incremento della. Lo stesso Landini, mi risulta, era contrario fino a qualche tempo fa. Per Forza Italia e il centrodestra occorre potenziare latra le categorie datoriali e quelle dei lavoratori, che in italia già raggiunge l'80%". Lo dichiara al Tg4 Paolo, capogruppo di Forza Italia alla Camera. "Siamo contro, inoltre, i contratti pirata, che vengono sottoscritti da organizzazioni che non hanno una credibilità. Per questo ...

Roma, 9 ago. Lincontro di venerdi' con la presidente del Consiglio sule' in salita perche' il governo non sembra volersi smuovere dai suoi pregiudizi. Lo scrive in un post su Facebook il leader del M5s, Giuseppe Conte, commentando le dichiarazioni della ...Roma, 8 ago. " "Raffaella Paita, che attribuisce, ripetendo come un robot quanto già detto da Renzi, la proposta sulpresentata da tutte le opposizioni, è la plastica rappresentazione dei comportamenti infantili di Italia viva che hanno fatto fallire il Terzo polo". Così Fabrizio Benzoni, deputato di ...Da un punto di vista politico in questi giorni si sta tornando a parlare con prepotenza di. Lo scorso mese i partiti di opposizione avevano trovato una quadra comune presentando alla Camera la proposta di legge per l'istituzione del. Una proposta articolata su ...

Meloni in un video rivendica le tasse sugli extraprofitti delle banche Il Fatto Quotidiano

(Agenzia Vista) Roma, 09 agosto 2023 'Il rischio' che il salario minimo possa diventare controproducente 'non viene preso in considerazione' ...Roma, 9 ago. (Adnkronos) – “Le opposizioni non hanno deciso il salario minimo per legge perché non era loro intenzione non farlo. Basta andare sui social e si trovano le interviste, ad esempio, ...