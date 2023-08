Salario minimo | Aiello | “Sui 9 euro l’ora non si tratta”

(Di mercoledì 9 agosto 2023) L’11 agosto il governo ha dichiarato la sua disponibilità a incontrare le opposizioni sul. Davide, membro M5S della commissione Lavoro della Camera, ci andrete? “Ci saremo, anche se ci sembra una trovata mediatica, un maldestro tentativo di mettere una pezza dopo mesi di dichiarazioni e atti parlamentari con cui governo e maggioranza si sono opposti coriacemente al. Penso alla premier Meloni che lo ha definito ‘uno specchietto per le allodole’ e ‘uno slogan’, o al ministro Tajani che parlato di misura da Urss. Per non parlare dell’emendamento con cui FdI, Lega e Forza Italia volevano cancellare il testo della nostra proposta, che alla fine non si è votato solo perché alcuni sondaggi hanno rilevato l’alto gradimento degli italiani per il...

Più cauta, dato il suo ruolo, Elly Schlein che rimanda all'appuntamento con la premier sul, previsto per venerdì: "In quell'occasione vedremo se vi sarà ascolto anche sul fatto che ...È fatta: venerdì 11 agosto, a las cinco de la tarde, Giorgia Meloni riceverà a Palazzo Chigi tutti i capi e capetti del centrosinistra. Menù: acqua minerale, tè freddo e. Nel centrosinistra, all'indomani della conferma ufficiale da parte del governo, si respira una certa inconfessabile irritazione. Un po', in cuor loro, nel Pd e nei Cinque Stelle ...... via libera negli Usa Il diritto all'aborto La votazione speciale ha unito i gruppi anti - aborto con gli oppositori di un aumento del. Nel quesito, noto come "Issue number 1", non si ...

Salario minimo, Meloni apre all'ascolto delle opposizioni, Schlein chiede risposte Agenzia ANSA

Parla il deputato M5S Davide Aiello (M5S): il dubbio è che sia una trovata mediatica. "In ballo c’è la dignità di quattro milioni di persone".Leggi su Sky TG24 l'articolo Usa, stop a proposta repubblicana: in Ohio vincono i sostenitori del diritto all’aborto ...