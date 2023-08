Salario | Meloni apre all' ascolto Schlein chiede risposte

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Alla fine Giorgiaha deciso: l'incontro con le opposizioni per confrontarsi sul tema delminimo prima della pausa estiva ci sara'. Il governo ha convocato per venerdi' 11 agosto a ...

Salario minimo, Meloni apre, Schlein 'risposte' Agenzia ANSA

Alla fine Giorgia Meloni ha deciso: l'incontro con le opposizioni per confrontarsi sul tema del salario minimo prima della pausa estiva ci sara'.Alle 17 di venerdì pomeriggio varcheranno le porte di Palazzo Chigi per incontrare Giorgia Meloni tutti i leader dell’opposizione, ad eccetto di Matteo Renzi (che in effetti tanto opposizione non è).