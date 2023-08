Saipem si aggiudica una commessa da 1 miliardo di dollari in Libia

(Di mercoledì 9 agosto 2023)siun contratto da Mellitah Oil & Gas B.V. Libyan Branch, un consorzio costituito da National Oil Corporation of Libya ed Eni North Africa, per lo sviluppo di Bouri Gas Utilisation Project (BGUP) per un valore di circa 1di. Lo comunica la società in una nota, specificando che si occuperà del revamping delle piattaforme e delle strutture presenti nel giacimento di Bouri, che si trova in acque profonde tra i 145 e i 183 metri, al largo della costa libica. Il contratto prevede l’ingegneria, l’approvvigionamento, la fabbricazione, l’installazione e l’avviamento (Epcic) di un modulo di recupero del gas (Grm) da circa 5.000 tonnellate sulla struttura offshore DP4 già esistente. Prevista anche la posa di 28 chilometri di condotte di collegamento tra le piattaforme DP3, DP4 e quella di ...

