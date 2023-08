(Di mercoledì 9 agosto 2023)- Un attaccante anche per il settore giovanile. È atteso in città tra oggi e domani per la firma Ricardo, figlio d'arte (il papà giocava in Argentina), che arriva dal Defensa y Justicia , ...

Sarà accompagnato dall'agente e intermediario Nicolas Spolli, ex difensore che in carriera ha vissuto una breve parentesi nella. Particolare il soprannome di Solbes, che si porta dietro da ...... la riqualificazione della palazzina di via, vari tratti di piste ciclabili e di ... Senza queste risorse, in unsolo, si cancellano progetti chiave per la nostra città: interventi di ...Il 51enne si è rifiutato di consegnare l'incasso della giornata del minimarket ed in cambio ha ricevuto una coltellata e undi pistola al braccio. Rapinato ada alcuni clienti abituali: i ...

Roma, colpo per il futuro: ecco Solbes, il baby “Apache” Corriere dello Sport

Doppio colpo del West Ham. Gli Hammers hanno chiuso le operazioni ... Napoli, Lazio, Inter e Milan dovranno confermarsi e competere in Champions League; Atalanta e Roma proveranno a fare strada in ...Dopo 3 anni insieme Giulio Berruti e Maria Elena Boschi si concedono la prima intervista di coppia sulle pagine di Chi, che li ha fotografati nella casa estiva dell’attore, a Santa Marinella, località ...