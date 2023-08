Roma | caso Arnautovic | l' offerta da un top club e il no a Pinto Parla l' agente

Lacontinua a lavorare sul mercato alla ricerca di un attaccante da regalare a Mourinho . I nuovi profili sono quelli di Duvan Zapata e Luis Muriel , sui quali continua a lavorare Tiago Pinto . ...Laha fatto il massimo, accontentando il Santos sia sull'aspetto economico (offerta da 12 ... con il quartultimo posto in classifica e l'esonero dell'allenatore, e temono contestazioni nelin ...... si avvicinano ai bagnanti per chiedere una donazione a favore del Bambino Gesù di. ... rilasciando, peraltro, una ricevuta indi donazione. Una situazione inaccettabile per i responsabili del ...

Roma, caso Arnautovic: l'offerta da un top club e il no a Pinto. Parla l ... Corriere dello Sport

Mercato Roma - Ag. Arnautovic: Arrivata un'offerta importante e vorremmo che la società capisse l’importanza di questa opportunità - A.S. Roma - Da diversi giorni si parla dell'interesse dell' AS Roma ...È uno dei quindici malati italiani affetti da una patologia rarissima di cui si contano un centinaio di casi nel mondo. Eppure lui, ex chef italiano a New York e Chicago, che segue una ...