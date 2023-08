Rogo in un centro per disabili in Francia | undici morti La premier Borne sul posto | “Dramma spaventoso”

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Un incendio è scoppiato intorno alle 6.30 di questa mattina in una struttura per persone contà nel nordest della. Altre 17 persone sono state evacuate dalla struttura a Wintzenheim, nei pressi di Colmar, in Alsazia. Iconfermati sono 11. La struttura colpita dall’incendio è unvacanze per adulti. Il tenente colonnello Philippe Hauwiller, alla guida delle operazioni di soccorso dei vigili del fuoco, ha riferito tra gli evacuati una persona è stata trasferita n ospedale con ferite gravi. Ha spiegato che solo coloro che alloggiavano al piano terra della struttura sono riusciti a sfuggire all’incendio, mentre altri 11 ospiti sono rimasti intrappolati al piano superiore e in un mezzanino che è crollato. Christophe Marot, segretario generale dell’amministrazione locale, ...

L'incendio in unper disabili Ilè divampato in undi assistenza per persone con disabilità mentali nell'est della Francia, vicino a Colmar. L'allarme è scattato intorno alle 6.30, ...Il Castello era infatti ilgiudiziario e amministrativo della signoria. Johannetta Cauda fu bruciato sull'11 agosto 1428, il giorno di San Lorenzo. o Aperto dal martedì alla domenica ...leggi ancheinper disabili in Alsazia: trovati 10 corpi, un disperso Non visualizzi questo contenuto Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Facebook , clicca su ...

Rogo in un centro per disabili in Francia: undici morti. La premier Borne sul posto: “Dramma… Il Fatto Quotidiano

Devastante incendio in Francia in un centro per disabili mentali. Il rogo scoppia all'alba nella struttura che si trova a Wintzenheim, in Alsazia. Almeno dieci corpi senza vita sono stati individuati ...Dieci persone sono morte nell'incendio in un centro per disabili in Francia Dieci persone sono morte nell’incendio in un centro per disabili in Francia Il rogo in un centro della città di Wintzenheim, ...