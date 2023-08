Scelte non condivise dagli ex Renault Tra queste, quelle molto dure espresse da Denis Chievier , ex Responsabile Motori in Renault a: 'Vedo una squadra in cui, dato che le cose non ...L'Equipe ha sganciato la bomba: Neymar vuole lasciare il Paris Saint - Germain e lo ha comunicato al club. Secondo quanto scrive, il club più vicino all'affondo per Neymar sarebbe il Chelsea , che sta studiando una formula per poter soddisfare le richieste del PSG e soprattutto studia la quadra per lo stipendio del ...Calciomercato Napoli - C'è il Napoli su Abdou Diallo , che sia come quinto difensore centrale o come occasione di mercato (in scadenza 30/giu/2024), chissà. Intanto, da, arriva la conferma. Intanto, Abdou Diallo sarà reintegrato nella prima squadra del PSG , nel gruppo allenato da Luis Enrique , già da domani. In attesa del mercato. E come scrive il ...

Rmc Sport, il Psg propone rinnovo a Mbappé: arriva l'ennesimo rifiuto SPORTFACE.IT

Stando a quanto afferma RMC Sport, la Juventus, in queste ore, avrebbe chiesto all'OGC Nice delle informazioni su Jean-Clair Todibo. Il difensore di 23 anni si è messo in mostra ...Il classe '99 piacerebbe già da tempo al nuovo ds bianconero Cristiano Giuntoli. Detiene un incredibile record: ecco quale ...