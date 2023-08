Rivoluzione Fiat Panda | il nuovo modello sarà un potentissimo Suv | costerà pochissimo

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Larivoluziona la: in arrivo unSuv per il veicolo italiano più iconico. E. Laè un’azienda che, in Italia e nel mondo, ha fatto la storia delle automobili. La casa di produzione di Torino ha attraversato ogni epoca d’Italia e d’Europa, dall’immediato primo dopoguerra agli anni successivi al secondo conflitto mondiale. Ha vissuto la Dolce Vita ed il boom economico, la Guerra Fredda e la comparsa di nuovi attori internazionali. Ha cambiato mille volte volto, ma mai identità.ha portato avanti delle rivoluzioni, in particolare nel mondo delle citycar, le auto da città che tutti amano e possiedono. Ma il tempo dei cambiamenti non è ancora finito. Su uno dei suoi marchi più iconici, quello, la ...