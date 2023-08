Ritrovata la ragazzina scomparsa a Tarquinia | Sono io | non voglio stare con mio padre

(Di mercoledì 9 agosto 2023) AGI - "io Benedetta, so che mi stanno cercando tutti. Vi chiedo solo una cosa: noncon mio".le prime parole, secondo quanto apprende l'AGI, di Benedetta Cristofani, la ragazza di 13 anni che questo pomeriggio si è consegnata ai carabinieri della Cecchignola dopo una fuga di 5 giorni. La ragazza eralo scorso 4 agosto dalla casa-famiglia a Marina Velca a cui era stata affidata dopo aver discusso con gli assistenti della struttura. La 13enne, all'arrivo delin caserma, ha chiesto di non farlo avvicinare. Era stato proprio il papà della ragazza nei giorni scorsi a denunciare ladella figlia. "Ti vogliamo bene alla follia, facci sapere che stai bene", aveva affermato papà Roberto. Nelle ore passate ...

Benedetta sta bene ed è in buone condizioni di salute. Ladi 12 anni scomparsa cinque giorni fa dal centro estivo di una casa famiglia a Tarquinia, in provincia di Viterbo, è stata. Era a Roma a casa di amici, in zona Spinaceto. E' stata ...Mia figlia è statae portata alla stazione dei carabinieri della Cecchignola'. I danni di Facebook La risposta definitiva sui problemi dovuti ai social Lasi è consegnata ...Laè stataa Roma, e sta bene. "Questa volta è vero e si trova dai carabinieri a Roma, alla Cecchignola", ha detto il padre, Roberto, che per ritrovarla aveva fatto anche un ...

Ritrovata la ragazzina scomparsa a Tarquinia: Sono Benedetta, non ... AGI - Agenzia Italia

Roma, 9 ago. (Adnkronos) - E' stata ritrovata a Roma, in buone condizioni, Benedetta Cristofani, la tredicenne scomparsa da Tarquinia venerdì scorso. "Sì - conferma all'Adnkronos il papà Roberto - Que ...Benedetta sta bene ed è in buone condizioni di salute. La ragazzina di 12 anni scomparsa cinque giorni fa dal centro estivo di una casa famiglia a Tarquinia, in provincia di Viterbo, è stata ritrovata ...