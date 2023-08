Ritrovata Benedetta | la 12enne scomparsa 5 giorni fa nel Viterbese

(Di mercoledì 9 agosto 2023) È stataCristofani, la ragazzina di 12 annifa da Tarquinia. Secondo quanto si apprende la ragazzina è stata trovata a Roma e si trova attualmente presso la stazione dei carabinieri Cecchignola. Capelli castani e occhi marroni,si trovava in provincia di Viterbo per partecipare a un centro estivo. Venerdì scorso, attorno alle 19, si era allontanata volontariamente dalla casa famiglia di cui era ospite dopo aver avuto una discussione con alcuni assistenti del centro, che avevano poi diramato l’allarme.I timori del padre"Sono spaventato, con tutte le cose che si sentono, ho paura per mia figlia, saperla da sola, chissà dove. Vivo nell'ansia” aveva detto ieri all'Adnkronos il papà della ragazzina. "Nella struttura era stata portata due sabati fa. Si sarebbe ...

Il padre all'Adnkronos: "Questa volta è vero" E' stataa Roma, in buone condizioni,Cristofani, la tredicenne scomparsa da Tarquinia venerdì scorso. "Sì - conferma all'Adnkronos il papà Roberto - Questa volta, per fortuna, è vero. Mia ..., riferisce Repubblica, in questo momento si troverebbe dai carabinieri della Cecchignola, insieme alla madre. La ragazzina avrebbe passato gli ultimi giorni al Laurentino 38, da una ...TARQUINIA - Proseguono le ricerche diCristofani , la 12enne scomparsa da Tarquinia, in provincia di Viterbo, lo scorso 4 agosto. per alcuni problemi familiari, si ènella casa ...

Ritrovata Benedetta, la ragazzina scomparsa a Tarquinia AGI - Agenzia Italia

