Ritrovata Benedetta | era scomparsa 5 giorni fa

(Di mercoledì 9 agosto 2023)sta bene ed è in buone condizioni di salute. La ragazzina di 12 annicinquefa dal centro estivo di una casa famiglia a Tarquinia, in provincia di Viterbo, è stata

sta bene ed è in buone condizioni di salute. La ragazzina di 12 anni scomparsa cinque ... in provincia di Viterbo, è stata. Era a Roma a casa di amici, in zona Spinaceto. E' stata ...Tutto è bene quello che finisce bene. È stataa Roma, in buone condizioni,Cristofari, la tredicenne scomparsa da Tarquinia venerdì scorso. 'Sì, è vero - conferma all'Adnkronos il papà Roberto - . Questa volta, per fortuna, è ......dei modi le ricerche diCristofani, la dodicenne scomparsa cinque giorni fa da Tarquinia, nel Viterbese, dove si trovava in vacanza con la sua famiglia. La ragazzina è stataa ...

Ritrovata a Roma Benedetta, la 12enne scomparsa a Tarquinia RaiNews

Roma, 9 ago. (Adnkronos) - E' stata ritrovata a Roma, in buone condizioni, Benedetta Cristofani, la tredicenne scomparsa da Tarquinia venerdì scorso. "Sì - conferma all'Adnkronos il papà Roberto - Que ...Benedetta sta bene ed è in buone condizioni di salute. La ragazzina di 12 anni scomparsa cinque giorni fa dal centro estivo di una casa famiglia a Tarquinia, in provincia di Viterbo, è stata ritrovata ...