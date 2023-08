RISULTATI | NJPW G1 Climax #33 08 08 2023 Day 15

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Idella quindicesima giornata dello storico Torneo dellaandata in scena a Yokohama, Kanagawa:G133 – Day 15Martedì 8 Agosto – Yokohama, Kanagawa (Japan) Tag Team MatchUnited Empire (Great-O-Khan & Jeff Cobb) battono Kaito Kiyomiya & Ryohei Oiwa (10:49)BULLET CLUB War Dogs (Alex Coughlin & Gabe Kidd) battono Tomoaki Honma & Toru Yano (8:22) Six Man Tag Team MatchStrong Style (El Desperado, Minoru Suzuki & Ren Narita) battono Guerrillas Of Destiny (Hikuleo & Jado) & Shota Umino (6:43)TMDK (Kosei Fujita, Shane Haste & Zack Sabre Jr.) battono CHAOS (Hirooki Goto & YOH) & Oskar Leube (10:18)Los Ingobernables de Japon (BUSHI, Tetsuya Naito & Yota Tsuji) battono Hiroshi Tanahashi, Master Wato & Togi Makabe (10:45) G1 ...