Risultati amichevoli Serie A di oggi 9 agosto | tutti i marcatori Gioia Inter ancora con Sensi | per la Juve doppio Vlahovic e tripletta Kaio Jorge

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Test contro squadre diC nella giornata di, mercoledì 9, per Atalanta,ntus e Milan, mentre l’ha disputato un altro match dal respironazionale. I nerazzurri erano di scena alla Red Bull Arena di Salisburgo dove si sono imposti 4-3 contro i padroni di casa grazie ad un gol allo scadere di. La gara ha visto anche il debutto di Sommer che prima ha procurato un rigore (sbagliato da Konate) e poi ha regalato allo stesso Konate una facile palla per il vantaggio austriaco. Dopo il vantaggio iniziale, la squadra di Simone Inzaghi si è portata sul 2-1 prima di chiudere in vantaggio 3-2 la prima frazione. A inizio ripresa il nuovo pareggio del Salisburgo che poi ha sbagliato un altro rigore (questa volta con Simic) prima del sigillo di ...

anche lui in cerca della miglior posizione e condizione in questi test prima dell'esordio di ... Le venti squadre di Serie A continuano la loro preparazione in vista dell'inizio ufficiale della stagione. La Juventus segna 8 gol nella sfida in famiglia allo Stadium contro la Next Gen: doppietta per Vlahovic, tripletta di Kaio Jorge. L'Atalanta batte la Pergolettese con il primo gol di Scamacca, mentre ...

Dal Monza al Trento, dalla vittoria alla sconfitta: si sa, nel calcio d'agosto i risultati contano fino a un certo punto se messi a confronto con i segnali che arrivano dal campo. E tra questi, forte ...I rossoneri, dopo il successo nel trofeo Berlusconi, escono sconfitti contro la formazione di Serie C. Decide Sipos al 69’ ...