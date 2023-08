Rinnovo Osimhen | incontro fiume De Laurentiis-Calenda | Super offerta da 10 milioni

Per De Laurentiis la priorità è il. Proverà a convincere Calenda e: gli incontri non sono ancora finiti.... ildel contratto, con un adeguamento dell'ingaggio e l'ipotesi doppia clausola rescissoria (una valida per l'Europa, l'altra per l'Arabia) o il mercato arabo. Per, infatti, sarebbe ...ADL vuole trattenerealmeno per un altro anno ed è intenzionato a formulare una nuova offerta dicontrattuale per convincere l'attaccante a non cedere alle sirene ...

Rinnovo Osimhen, ADL spiega il suo ambizioso progetto per trattenerlo: scudetto-bis, Champions e qualificazione al ... CalcioNapoli24

Secondo Il Mattino, il rinnovo di Victor Osimhen, attaccante del Napoli, potrebbe arrivare solo quando ci sarà la convinzione che gli arabi non riusciranno a convincere Aurelio De Laurentiis, presiden ...La Gazzetta dello Sport ha svelato una possibile novità per il futuro di Victor Osimhen, attaccante del Napoli, che deve scegliere tra addio o rinnovo con gli azzurri: "In mezzo c’è la via mediana, il ...