Riconosce l’auto che gli era stata rubata e chiama i carabinieri

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAveva denunciato, il 4 agosto scorso, alla stazione deiArienzo, in provincia di Caserta, il furto della sua autovettura. Questa mattina, mentre era in transito su via Nazionale, nel comune di Santa Maria a Vico, ha riconosciuto la propria auto, ma con una targa diversa dalla sua. Dopo pochi istanti il trentaseienne hato il 112 e dopo poco ha scoperto che quel, una Alfa Romeo Stelvio, era proprio la sua. Sono stati i militari della stazione di Santa Maria a Vico a bloccare il mezzo. Le verifiche hanno accertato che il numero di telaio era perfettamente corrispondente al. Inoltre all’interno dell’Alfa il proprietario ha riconosciuto anche alcuni suoi oggetti personali. L’uomo alla guida, un trentatreenne di origine indiana, è stato ...