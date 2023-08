Riccione | 15enne arrestata per aver ricattato un 27enne

Leggi su tpi

(Di mercoledì 9 agosto 2023) È accusata di estorsione unache asi era spacciata per una turista maggiorenne e poi avevaunconosciuto sui social minacciando di divulgare i contenuti ‘spinti’ delle loro conversazioni. La ragazza, già nota alle forze dell’ordine, aveva poi incontrato il giovane diper qualche passeggiata sul lungomare. Gli aveva chiesto, e ottenuto, a più riprese denaro per pagarsi la vacanza nella località della riviera romagnola, dove alloggiava in un hotel del centro. Ilnon si era insospettito. Nell’ultimo incontro, però, la quindicenne gli ha rivelato la sua vera età e l’ha avvertito che si sarebbe servita delle loro chat per denunciarlo, se non avesse continuato a darle soldi. In quell’occasione la ragazza gli ha anche sottratto l’IPhone: per ...