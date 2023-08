Riapre la funivia per Monte San Vigilio con una nuova veste

(Di mercoledì 9 agosto 2023) LANA – Da venerdì 4 agosto, dopo 9 lunghi mesi di lavori di manutenzione, torna ad essere in funzione lache collega Lana in Alto Adige aSan. Unico mezzo per raggiungere la montagna della regione di Lana, lavanta il primato di essere stata la seconda più antica d’Europa (fu, infatti, costruita dall’Ing. Luis Zuegg nel 1912). Da agosto 2023, però, si presenterà con unae tante migliorie tecniche di ultima generazione. Le nuove cabine, infatti, saranno più grandi e prive di barriere architettoniche, trasportando fino a 40 passeggeri ad una velocità di 10 s/m. L’intero tragitto fino alla stazione adurerà pertanto soli 6 minuti (circa 2 minuti in meno rispetto a prima); questo, senza dubbio, eliminerà anche i lunghi tempi ...

Dalla stazione a monte della funivia partono una serie di sentieri panoramici di difficoltà medio - bassa, che attraversano boschi profumati di larici, con ristoranti e malghe, luoghi di culto e

Lana, insieme ai paesi limitrofi di Cermes, Pavicolo, Postal, Monte San Vigilio, Foiana e Gargazzone, si trova in una zona soleggiata dell'Alto Adige in