(Di mercoledì 9 agosto 2023) Per qualcuno – tra cui Pier Silvio Berlusconi -, l’ultimo GF Vip sarà ricordato come un’edizione all’insegna del trash. Ad ogni modo però, nel corso della lunga permanenza nella spiatissima Casa di Cinecittà sono nate anche alcune belleche stanno proseguendo anche a telecamere spente.GF Vip, ex Vipponi si ritrovano in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GF, ex Vipponi si ritrovano in Sicilia Se sul fronte dell'amore l'ultimo GFnon si è rivelato particolarmente fortunato, su quello dell'amicizia le cose sono andate in modo differente.Niente '' tra i protagonisti del Grande FratelloDeianira, dunque, avrebbe raccolto lo sfogo di Antonella dopo l'ennesimo no di Edoardo ad un riavvicinamento: questo almeno è quello che l'...... specie per proteggere la sua storia dal gossip dopo la fine del Grande Fratello. La reazione ... Ecco il tweet che lo confermerebbe: Oggi si vive per questa probabile! 😌 2 donne ...

Reunion GF Vip in Sicilia: le amicizie che durano, Incorvassi ... Blog Tivvù

Reunion GF Vip in Sicilia: le amicizie che durano, Incorvassi protagonisti assoluti. Ecco chi hanno incontrato.Sempre in terra sicula, si trova un altro ex gieffino tornato single, Edoardo Donnamaria, il romano si trova a Filicudi con la sua famiglia e due giorni fa lo ha raggiunto un altro partecipante al GF ...