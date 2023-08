Resta a Milano | il secondo portiere Juve | la rivolta dei tifosi | Lukaku umiliato | Guarda

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Romeluattende ancora la, ma a Torino c'è chi non apprezza il suo arrivo. Diversibianconeri, infatti, sono contrari all'arrivo dell'ex attaccante dell'Inter, che ha fatto non poco arrabbiarli dopo il gol dell'1-1 nell'andata delle semifinali di Coppa Italia allo Stadium (la polemica esultanza con il dito davanti alla bocca dopo il rigore in pieno recupero). Martedì sera, però, alcunidellantus hanno esposto uno striscione a Torino all'esterno dell'Allianz Stadium: ", ilgià lo abbiamo". Il riferimento è ovviamente alla palla gol "parata" nella finale di Champions League tra Manchester City e Inter, con gli inglesi di Guardiola che hanno poi vinto ...

