Renzi | “Orgogliosi di essere quelli là | quelli del Jobs Act!”

Lo facciamo noi e ne siamo', ha affermato il capogruppo di FdI al Senato, Lucio Malan. '...per la riduzione della pressione fiscale Governo e opposizioni (eccetto Italia Viva di Matteo)..."Ma la sinistra estremista - continua ancora- ha capito che l'unico modo per sconfiggere il ... Noi siamodi essere quelli là, quelli del Jobs act. Perché è stata l'unica misura capace ...Ma anche lo stessonon mi sembra intenzionato a entrare in maggioranza. Lui è più abituato a ... siamo però sicuramenteche grazie a Giorgia Meloni l'Italia sia finalmente al centro ...

Il figlio di Renzi si laurea, papà Matteo: "Orgogliosi di te" • TAG24 Tag24

Roma, 8 ago. (Adnkronos) - "Jobs Act: i numeri della realtà smontano slogan e balle. I numeri che trovate qui sono numeri, sono fatti, sono macigni. Sono numeri, indiscutibili: il professor Marco Fort ...Si dice orgoglioso, in quanto uomo delle istituzioni, di far piena luce “sul rischio che soggetti che dovrebbero garantire ...