Rdc | nuova “pesca” miracolosa di truffatori | 21 denunce Calderone | “Non ha creato un solo posto”

(Di mercoledì 9 agosto 2023)retata di “mantenuti” che non avevano diritto al Reddito di cittadinanza, stavolta a seguito di una operazione dei finanzieri del Comando Provinciale di Viterbo, in collaborazione con l’Inps, per accertare la regolarità delle percezioni del Rdc. I militari hanno stimato che da giugno ad oggi sono stati accertati ben 21 casi di percettori irregolari, poi denunciati per aver riscosso illecitamente contributi per oltre 240mila euro; sono state – inoltre – bloccate erogazioni non ancora riscosse per più di 71mila euro. La suddetta attività è la naturale prosecuzione dei servizi che hanno portato recentemente alla scoperta di 165 posizioni irregolari e l’accertamento complessivo di indebite percezioni per un importo totale di oltre 1.174.000 euro. Rdc, i paletti del ministroIntanto, sul blocco dei sussidi agli “occupabili” e su tutto il ...

A meno che nel frattempo non ci sia un cambio di nucleo familiare : in tal caso sì che si potrà presentare unarichiesta così da beneficiare delanche per gli ultimi mesi dell'anno, ma solo ...Per tali nuclei, per le mensilità non coperte da unadomanda, la fruizione di AUU è garantita in misura piena con accredito sulla carta. In tal caso, il pagamento avverrà sulla carta per ...Per tali nuclei, per le mensilità non coperte da unadomanda, la fruizione di AUU è garantita in misura piena con accredito sulla carta. In tal caso, il pagamento avverrà sulla carta per ...

Assegno Unico dopo RDC ai maggiorenni: nuovi importi, scadenze e regole PMI.it

In 200mila hanno perso il reddito di cittadinanza. Lo spiega la ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone, analizzando i numeri di una misura che - spiega - non ha creato lavoro.I nuclei senza più RDC con figli maggiorenni non perdono l'Assegno unico se non presentano domanda autonoma: tutte le nuove regole INPS.