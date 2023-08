Rdc e casa popolare | ma in garage la famiglia ha una macchina di lusso

... in tal caso sì che si potrà presentare una nuova richiesta così da beneficiare delanche per ... il paradosso delle donne incinte Lo stesso vale laddove Tizio e Caia dovessero accogliere inla ...Infatti 'nel cortile di, che per la Francia in generale è l'Africa, i neocolonialisti si fanno ... analogamente a quanto fa sul piano principalmente politico M23 in'. Con FarodiRoma Vasapollo ...... la Guardia di Finanza ha beccato un'altra 'furbetta' che percepiva il reddito e viveva in una... che già percepiva il. L'importo totale per acquistare la fiammante vettura però superava di ...

Rdc e casa popolare, ma aveva una Bmw M3, denunciata Agenzia ANSA

La Guardia di finanza di Treviso ha denunciato una donna che percepiva il Reddito di cittadinanza e risiedeva in un alloggio popolare per il quale versava un canone inferiore ai 100 euro al mese, ma c ...La Guardia di Finanza di Treviso ha segnalato alla Procura una donna che percepiva il Rdc, ma nel frattempo guidava un'auto di lusso.