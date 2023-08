Rassegna Stampa Italia – 09 Agosto 2023

Felice Accrocca Agnese di Oportulo di Bernardo, monaca nel monastero di San Damiano in Assisi, al processo aperto per verificare la santità della sua badessa e madre, dichiarò che Chiara d'Assisi "...As the seven - month blockade of the Upper Karabakh Armenian enclave continues, European Churches call for international action to reopen the Lachin corridor, urging sustained dialogue between Armenia ...Due donne morte in un solo giorno nell'inferno del carcere. Due tragedie consumatesi all'interno delle mura delle Vallette a Torino: una donna si è suicidata e un'altra reclusa si è lasciata morire ...

a cura di Marco Taradash 09:00 Notiziario 09:50 Replica di Stampa e regime 10:50 Presentazione dei programmi 11:00 Rassegna stampa turca, a cura di Mariano Giustino 11:30 Rassegna stampa africana, a ...RASSEGNA STAMPA - La Lazio cerca uno storico record. A meno di 48 ore dalla chiusura della campagna abbonamenti, il club biancoceleste, mai come questa volta, è vicino a raggiungere, e si ...