Rassegna Stampa Italia – 09 Agosto 2023

L'attività di servizio intestimonia l'elevata attenzione della Guardia di Finanza e della Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia che continua ad essere rivolta all'...L'Arcidiocesi di Filadelfia pagherà un risarcimento di 3,5 milioni di dollari per gli abusi sessuali da parte di un prete, attualmente deceduto, ai danni di un minore. Lo riferisce il Philadelphia ...Il nuovo procuratore capo di Agrigento, Giovanni Di Leo , si insedierà al quinto piano del palazzo di giustizia lunedì 21 agosto. Il Csm lo aveva nominato, preferendolo all'altra candidata: l'attuale ...

Calcio, rassegna stampa dei principali quotidiani italiani ed europei ItaSportPress

Santarcangelo di Romagna ospita, dal 16 al 20 agosto, la settima edizione di ‘We Reading Festival’ tra musica live e talk. Gli eventi da non perdere.E io ci sto - Il cinema sotto le stelle, la rassegna cinematografica e non solo che ha preso il via a Crotone il 26 luglio, ci accompagnerà per tutta l'estate ...