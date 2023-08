Rangers-Servette Champions League | 09-08-2023 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

(Di mercoledì 9 agosto 2023)hanno già iniziato i rispettivi campionati di Scozia e Svizzera, con i gli elvetici che hanno già disputato tre giornate oltre ad aver già giocato un turno di qualificazione in, il secondo per la precisione, nel quale ha avuto la meglio, un po’ a sorpresa, sui belgi del Genk dopo InfoBetting: Scommesse Sportive e

Si parte alle ore 20 con Panathinaikos - Marsiglia quindi a seguire troviamo Slovan Bratislava - Maccabi Haifa alle 20.30 ealle 20.45. Nelle prime due partite sono favorite le ...(Sco) -(Sui) 1 (ore 20.45) Match valido per il quarto turno preliminare alla fase a gironi dell'Europa League. Ientrano ora nella competizione mentre gli svizzeri del ......Graz Ore 21.00 Braga - Backa Topola Mercoledì 9 agosto Percorso campioni Ore 20.30 Slovan Bratislava - Maccabi Haifa Percorso piazzate Ore 20.00 Panathinaikos - Marsiglia Ore 20.45

Rangers-Servette: notte di reti in terra scozzese per il terzo turno La Gazzetta dello Sport

Andata semifinali playoff: l'ex Napoli in gol nel 3-0 dei turchi (out Zaniolo) in casa dell'Olimpia Lubiana, olandesi a valanga sullo Sturm Graz (4-1) ...I bookie sono dalla parte degli scozzesi ma gli svizzeri nel turno precedente hanno eliminato a sorpresa il Genk ...