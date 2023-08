Rampelli non ci sta e fulmina Mulè | frizioni tra alleati sul caso De Angelis

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Qualche frizione interna al centrodestra sulle polemiche divampate negli ultimi giorni sulla strage di Bologna. «Come al solito il titolo dell'intervista asu Repubblica distorce il suo contenuto. Vecchia trappola in cui non intendo cadere. A Forza Italia peraltro è capitato spesso di provare a riscrivere la storia giudiziaria che ha coinvolto suoi esponenti», risponde così all'Adnkronos il vicepresidente della Camera e parlamentare di Fdi, Fabio, commentando le dichiarazioni del forzista Giorgio, il quale, intervistato da La Repubblica sulDe-strage di Bologna, ha parlato di «improvvidi rigurgiti» in Fratelli d'Italia. «Per quello che mi riguarda, rispondendo anche ai fischi che mi sono stati indirizzati dalla piazza di Bologna il 2 agosto su indecenti ...